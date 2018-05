NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von 11,50 auf 11,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund des starken Auftragseingangs für Windkraftanlagen auf dem Festland habe er seine Schätzungen erhöht, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsvorsprung zum Konkurrenten Vestas sei aber noch größer geworden, begründete er sein anhaltend negatives Anlagevotum./tih/edh



Datum der Analyse: 08.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.