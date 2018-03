FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Grenke von 83 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Leasing- und Finanzdienstleister dürfte stark von der konjunkturellen Erholung in Europa profitieren, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders die verbesserte Stimmung in kleinen und mittleren Unternehmen dürfte Grenke zugute kommen. Das Unternehmen dürfte in einem weiterhin sehr fragmentierten Umfeld Marktanteile hinzugewinnen./bek/la



Datum der Analyse: 22.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.