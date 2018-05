MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Gea Group nach der Analystenkonferenz zu den Erstquartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach dem enttäuschenden Jahresauftakt habe der Maschinenbauer das Schlimmste für 2018 wohl hinter sich, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht die Jahresziele aber weiterhin als sehr ambitioniert an und die Aktie angemessen bewertet./gl/la



Datum der Analyse: 04.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.