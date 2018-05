NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius nach vorläufigen Zahlen der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine Kürzung ihrer Gewinnschätzungen je Aktie bis ins Jahr 2022 um maximal 1 Prozent vor. Diese seien aber nicht bedeutend genug, um eine Änderung beim Kursziel oder der Einschätzung zur Folge zu haben./tih/jsl



Datum der Analyse: 01.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.