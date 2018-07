NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96,10 Euro belassen. Wegen des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung an dem US-Ärztenetzwerk Sound Inpatient Physicians dürfte das Zahlenwerk des Dialysespezialisten diesmal recht komplex ausfallen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Adlington bevorzugt es deshalb, sich auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) zu konzentrieren./la/he



