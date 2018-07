NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat FMC mit "Buy" und einem Kursziel von 102 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Dialysespezialist stehe vor einer positiven Trendwende bei der Kapitalrendite (ROIC) und überzeuge mit guten Gewinnperspektiven, schrieben die Analysten in einer am Dienstagmorgen vorliegenden Studie. Die Dialyse-Preisfestlegung im US-Bundesstaat Kalifornien impliziere im schlimmsten Fall ein Gewinnrisiko von 6 Prozent, was im Falle einer Verabschiedung des Gesetzes handhabbar wäre./mis/ag



Datum der Analyse: 09.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.