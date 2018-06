LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Hold" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Medizintechnik- und Medizindienstleistungsbrache habe in Summe überzeugende Quartalszahlen präsentiert, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten sich die Aktien des Sektors weiterhin besser entwickelt als der Gesamtmarkt oder auch die Pharmabranche allgemein. Die mittelfristigen Perspektiven des Dialysespezialisten FMC sieht Latz unverändert positiv, allerdings seien die Aktien aktuell fair bewertet./la/ag



Datum der Analyse: 01.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.