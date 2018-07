NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fortum Oyj mit "Sell" und einem Kursziel von 18,70 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der finnische Versorger verfüge im Vergleich zu den anderen Branchenunternehmen über riskantere Vermögenswerte, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch seien die Aktien unattraktiv bewertet. Zudem näherten sich die Gewinne ihrem Höhepunkt./la/he



Datum der Analyse: 25.07.2018



