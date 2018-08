NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 25 auf 19 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Zielsenkung reflektiere eine niedrigere Bewertung für das Pkw-Massengeschäft, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Grundsätzlich sehe es bei dem Autobauer aber gut aus. Bei den mittelfristigen Ziele könne der Konzernchef seine Stärken voll ausspielen. Sobald das Unternehmen auch in Nordamerika wieder bessere Gewinne erziele, dürfte auch das Vertrauen der Investoren zurückkehren./mis/ag



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.