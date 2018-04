NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fiat Chrysler von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 21 Euro angehoben. Die 15 Jahre währende Phase außerordentlicher Kursgewinne dürfte für die mittlerweile im Branchenvergleich hoch bewertete Aktie des Autokonzerns nun langsam vorbei sein, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 erhöhte der Experte aber./edh/la



Datum der Analyse: 25.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.