MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach einem Zukauf in Chile auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Damit stärke der Hersteller von Schmierstoffen das Geschäft in Südamerika, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fuchs Petrolub gehe es bei der Transaktion vor allem um die Kunden und Beschäftigten der hinzugekauften Aktivitäten./bek/mis



Datum der Analyse: 05.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.