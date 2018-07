LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ExxonMobil von 84 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aussichten für den Ölsektor seien insgesamt positiv, schrieb Analyst Paul Cheng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings könnte die historisch höhere Bewertung von Exxon in Frage gestellt werden, da der Ölkonzern seit rund zehn Jahren seine Vorteile bei der Förderung und Produktion einbüße./mf/jha/



Datum der Analyse: 11.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.