LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat ExxonMobil um gleich zwei Stufen von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70,00 auf 82,50 US-Dollar angehoben. Die Ölkonzerne Chevron und ExxonMobil hätten jüngst auf Analystenveranstaltungen positive Ausblick gegeben, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das kurzfristige Förderwachstum von Exxon komme vielleicht nicht an das der Konkurrenz heran, der langfristige Wachstumsausblick sei aber stark. Zudem sei der Bewertungsaufschlag der Aktien im Vergleich zur Branche gefallen. Die Investorenstimmung mit Blick auf Exxon dürfte das Tief bald hinter sich haben./mis/la



Datum der Analyse: 15.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.