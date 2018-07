NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ExxonMobil nach Zahlen von 88 auf 87 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen Instandhaltungsausgaben und teilweisen Produktionsstopps einiger Anlagen habe der Ölkonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Phil Gresh in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Geschäftsausblick erschiene nun optimistisch. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen. Operpativ habe Exxin nun aber hoffentliche den Boden erreicht, schrieb er weiter./mis



Datum der Analyse: 29.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.