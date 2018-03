NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ExxonMobil nach Gesprächen mit der Unternehmensführung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Laut dem Management sollten die Vorgaben des Ölkonzerns für 2025 eher als Aussagen zum Ergebnispotenzial des Investitionsprogramms denn als harte "Ziele" interpretiert werden, schrieb Analyst Phil Gresh in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/edh



Datum der Analyse: 27.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.