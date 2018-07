FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Evonik nach Medienberichten über angebliche Fortschritte beim Verkauf der Methacrylat-Geschäfte (MMA/PMMA) auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der in den Berichten genannte Preisrahmen von bis zu 3 Milliarden Euro würde seine Schätzung von 1,9 Milliarden deutlich übertreffen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt für den Verkauf zyklischer Geschäftsbereiche sei gut. Er ermögliche eine Optimierung der Bilanz und schaffe Raum für neue Zukäufe./tih/mis



Datum der Analyse: 11.07.2018



