NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Euronext auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Insgesamt seien die Volumina im Kassahandel der Börsen im Juli wohl schwächer gewesen, während es bei Derivaten besser gelaufen sei, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ag



Datum der Analyse: 06.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.