LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat Essilor nach dem guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Wan Nurhayati hob das Kursziel aber von 122 auf 128 Euro an. Die positiven Faktoren seien mittlerweile eingepreist, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe etwa China die geplante Fusion mit Luxottica abgesegnet./mis/edh



Datum der Analyse: 27.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.