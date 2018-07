ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Engie nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngsten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15,90 Euro belassen. Der Versorger könne seine Kosten so flexibel gestalten, dass die negativen Auswirkungen von Seiten der Wechselkurse und bezüglich der technischen Mängel in den belgischen Atomkraftwerken voll kompensiert werden könnten, schrieb Analyst Vincent Gilles in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/ajx



Datum der Analyse: 30.07.2018



