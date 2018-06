NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Engie nach einer überraschenden Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,70 Euro belassen. Die auf das operative Konzernergebnis (Ebitda) mit 250 Millionen Euro zu Buche schlagende ungeplante Stilllegung belgischer Atomkraftwerke der Tochter Electrabel führe seinerseits zu Ergebniskürzungen je Aktie für die Jahre 2018 bis 2020, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Änderungen seien aber nicht gravierend./ck/mis



Datum der Analyse: 18.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.