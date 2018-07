NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Enel vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Der italienische Heimatmarkt des Stromproduzenten zeige sich stabil, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Auch verbessere sich die Stromerzeugung aus Wasserkraft. Auf der iberischen Halbinsel erhole sich das Geschäft. Wechselkurseffekte dürften dagegen in Südamerika belasten./bek/ajx



Datum der Analyse: 20.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.