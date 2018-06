FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ElringKlinger auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 11 Euro belassen. Aktien kleinerer Unternehmen hätten sich in den vergangenen 30 Jahren tendenziell besser als DAX-Werte entwickelt, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie. Dies basiere häufig auf einer höheren Innovationskraft sowie einer erfolgreichen Positionierung in der Nische. Zu den DZ-Bank-Favoriten im SDax gehören Bilfinger, Deutz und Krones, während das Geldhaus bei der Aktie des Autozulieferers ElringKlinger mehr Risiken als Chancen sieht. Die schwache Margenentwicklung von ElringKlinger dürfte andauern./edh/mis



Datum der Analyse: 19.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.