HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für ElringKlinger nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der Autozulieferer habe beim Ergebnis einen Fehlstart in das neue Jahr hingelegt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/ck



Datum der Analyse: 18.05.2018



