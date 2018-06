NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ElringKlinger nach einer Gewinnwarnung von 10,00 auf 8,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) für 2018 und 2019 um gut 20 Prozent. Bereits nach dem ersten Quartal habe er gewarnt, dass die 2018er-Ziele des Autozulieferers außer Reichweite seien./ajx/he



Datum der Analyse: 25.06.2018



