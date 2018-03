NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ElringKlinger nach Zahlen von 13,10 auf 10,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie zwar damit, dass der Autozulieferer 2018 das obere Ende seiner selbst gesteckten Umsatzziele erreichen werde, erwartet aber neuen Druck auf die Profitabilität. Sein neues Kursziel bezieht sich nun auf Ende 2019./ag/ck



Datum der Analyse: 27.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.