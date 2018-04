NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit Blick auf offene Fragen bei dem Beteiligungstausch mit RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Diese betrachte er aber nicht als grundlegende Hindernisse für einen Abschluss des Deals mit RWE, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im ungünstigsten Fall würde der Pro-forma-Gewinn je Eon-Aktie um 2 bis 5 Prozent verwässert./bek/gl



Datum der Analyse: 24.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.