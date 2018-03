NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon nach einem Gerichtsurteil auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Entscheidung, wonach die Kürzung der staatlich garantierten Renditen für Betreiber von Strom- und Gasnetzen durch die Bundesnetzagentur unzulässig ist, sei leicht positiv für den Energieversorger, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erinnerte aber daran, dass die Bundesnetzagentur gegen die Entscheidung Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen kann./gl/edh



Datum der Analyse: 22.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.