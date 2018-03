NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach einer Telefonkonferenz zur geplanten Übernahme von Innogy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Mit Blick auf die längerfristige Dividendenpolitik von Eon habe ihn die Konferenz zuversichtlich gestimmt, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Komplexität des Tauschgeschäfts mit RWE sei es wichtig, dass Eon bei der Dividende einen klaren Kurs steuere./bek/la



Datum der Analyse: 13.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.