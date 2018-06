NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach Medienberichten zu Übernahmegesprächen mit Synaptics auf "Sector Perform" belassen. Ein Zusammengehen mit dem US-Hersteller von Touchscreens wäre strategisch sinnvoll für den Chip-Hersteller, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dialog verliere beim Großkunden Apple ein hohes Umsatzvolumen bei Chips für das Power Management und müsse diese Ausfälle anderweitig kompensieren. Schlössen sich die beiden Unternehmen zusammen, könnten sie Herstellern von Smartphones eine breitere Produktpalette anbieten. Der Experte beließ das Kursziel für die Dialog-Aktie bei 24 Euro./bek/jha/



Datum der Analyse: 08.06.2018



