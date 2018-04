ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo nach jüngsten Branchendaten zum US-amerikanischen Bier- und Spirituosenmarkt auf "Buy" belassen. Der Biermarkt in den USA bleibe schwach, während sich die Geschäfte mit Craftbier und Spirituosen zuletzt erholt hätten, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Große Brauereien wie AB Inbev entwickelten sich weiterhin unterdurchschnittlich, die großen Spirituosenhersteller dagegen - mit Ausnahme von Diageo und Campari - überdurchschnittlich./ajx/bek



Datum der Analyse: 03.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.