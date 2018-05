NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 15,60 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien im ersten Quartal weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Da der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 15 angewandt wurde, könnten die Umsatztrends irreführend wirken. Auf vergleichbarer Basis seien sie allerdings solide./ck/men



Datum der Analyse: 09.05.2018



