NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom angesichts eines Presseberichts über neuerliche Fusionsgespräche zwischen der US-Tochter T-Mobile US und dem Konkurrenten Sprint auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Wegen der bedeutenden erzielbaren Synergien wären erneute Gespräche positiv für die Deutsche Telekom, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Über ein Resultat wolle er aber nicht spekulieren. Er sieht außerdem regulatorische Hürden./tih/gl



Datum der Analyse: 11.04.2018



