LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen für das erste Quartal von 16,00 auf 16,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Eine Stabilisierung am deutschen Heimatmarkt habe sich zwar bestätigt, eine Beschleunigung sei im Laufe dieses Jahres aber nicht zu erwarten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen passte er vor allem wegen vorteilhaften Währungsentwicklungen leicht nach oben an./tih/zb



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.