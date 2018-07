NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Börsenbetreibers habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der guten Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei es unwahrscheinlich, dass die Markterwartungen weiter stiegen./la/he



Datum der Analyse: 25.07.2018



