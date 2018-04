NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 13,50 auf 12,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Das Kapitalmarktgeschäft der Bank entwickele sich schwächer als gedacht, begründete Analystin Anke Reingen die Zielsenkung in einer am Sonntag vorliegenden Branchenstudie. Sie sieht für die Aktien der Deutschen Bank allerdings noch Luft nach oben und beließ es beim "Sector Perform"-Votum./mis/das



Datum der Analyse: 08.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.