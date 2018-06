NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Medienberichten über eine Einstufung als "Problembank" von US-Aufsehern auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analystin Anke Reingen sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer neuen, bis dahin nicht offiziell bestätigten Nachricht, die bei der komplexen Neuausrichtung der Frankfurter Bank noch mehr Unsicherheiten mit sich bringe./tih/she



Datum der Analyse: 31.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.