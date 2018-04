NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank anlässlich der Berufung von Christian Sewing als neuen Vorstandschef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Deutsche Bank habe einen neuen CEO und eine neue Ära ausgerufen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies ändere jedoch nichts an seiner Einschätzung der Aktie, denn das Wichtigste, was dem Institut seit Jahren fehle, sei eine klare Strategie./edh/la



Datum der Analyse: 09.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.