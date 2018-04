HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Bank nach dem Wechsel an der Spitze des Geldhauses von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ob der Wechsel eine Trendwende für die Geschäfte der Deutschen Bank bringe, werde sich erst im Verlauf der kommenden Quartale zeigen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit bis zur Klärung der künftigen Aufstellung der einzelnen Geschäftsbereiche innerhalb der Bank dürfte sich zunächst negativ auf das operative Geschäft auswirken. Dies könne vor allem im Investmentbanking zu einem weiteren Exodus von Top-Leuten führen./bek/ajx



Datum der Analyse: 09.04.2018



