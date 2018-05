NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Essensauslieferer sei für langfristiges Wachstum gut positioniert, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das bestätige auch eine Erhebung von RBC Capital zum Konsumverhalten in Deutschland, wo der Wettbewerb sehr intensiv sei. Die Aktien von Delivery Hero seien angemessen bewertet./bek/zb



Datum der Analyse: 04.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.