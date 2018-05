NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Delivery Hero nach Erstquartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Aktie des Essenslieferdienstes dürfte positiv auf die noch stärker als erwartet ausgefallene Auftragsentwicklung reagieren, schrieb Analyst Rob Joyce am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Der Jahresausblick entspreche derweil seinen Prognosen./gl/tav



Datum der Analyse: 09.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.