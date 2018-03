NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Danone von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dem etwas höheren Kursziel lägen aktualisierte Schätzungen für die Wechselkurse sowie quartalsbezogene Wachstumsprognosen zugrunde, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe er die Annahme für das Wachstum aus eigener Kraft des Lebensmittelkonzerns im ersten Quartal etwas erhöht./bek/ajx



Datum der Analyse: 23.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.