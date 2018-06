NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einem Kapitalmarkttag der Nutzfahrzeugsparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Daimler sei auf bestem Wege, im kommenden Quartal eine Marge von 8 Prozent zu erreichen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daran dürften auch steigende Ausgaben des Autobauers für Forschung und Entwicklung für die Elektrifizierung von Fahrzeugen und für das autonome Fahren nichts ändern./bek/jha/



Datum der Analyse: 06.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.