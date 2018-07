NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler anlässlich der endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Frustrierend für die Anleger sei unter anderem, dass sich die Aktien des Stuttgarter Autobauers selbst in guten Zeiten nie richtig positiv entwickelten, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he



Datum der Analyse: 26.07.2018



