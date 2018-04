NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für die Credit Suisse von 20,00 auf 18,50 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die zuletzt stärkeren Schwankungen an den Finanzmärkten hätten bei den Investmentbanken im ersten Quartal gemischte Auswirkungen gehabt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Sonntag vorliegenden Branchenstudie. Sie seien positiv für das Handelsgeschäft gewesen, hätten das Beratungsgeschäft aber eher belastet. Die Expertin reduzierte ihre Schätzungen entsprechend. Die Credit Suisse bleibt aber ihr Branchenfavorit in Europa./mis/das



Datum der Analyse: 08.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.