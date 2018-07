NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Credit Suisse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,60 Franken belassen. Alles in allem habe die Schweizer Bank gute Quartalszahlen geliefert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe auch die harte Kernkapitalquote (CET1) mit 12,8 Prozent um 10 Basispunkte über der Konsensprognose gelegen./ck/ajx



Datum der Analyse: 31.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.