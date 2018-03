NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktien des Spezialchemiekonzerns Covestro auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Bei der Preisentwicklung gebe es zwar keine klaren Trends, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten die Markterwartungen für dieses Jahr immer noch viel Spielraum nach oben. Die Aktien seien für mittelfristig orientierte Anleger attraktiv bewertet./la/tos



Datum der Analyse: 15.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.