NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für die Commerzbank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Sie sehe keinen Grund für die Kursschwäche, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bank habe im Rahmen einer Konferenz einen durchaus positiven Ton angeschlagen und setze ihre Strategie weiter um./ajx/das



Datum der Analyse: 22.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.