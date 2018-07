FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Commerzbank nach der Ankündigung des Verkaufs der Sparte EMC an die Societe Generale von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eine Veräußerung sei bereits in Aussicht gestellt worden und überrasche daher nicht, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Trennung sei ein zweischneidiges Schwert: So sänken zwar die Kosten, gleichzeitig werde aber ein eher kleines und wachstumsstarkes Geschäft verkauft./mis/jsl



Datum der Analyse: 04.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.