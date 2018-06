NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Commerzbank vor den Quartalszahlen aus der Bankenbranche von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Sie rechne mit einem erneut gedämpft ausgefallenen zweiten Jahresviertel, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Freitag vorliegenden Studie. UBS und Credit Suisse zählt sie zu ihren bevorzugten Werten, während bei der Deutschen Bank ungeachtet der zuletzt schwächeren Kursentwicklung kurzfristige Treiber fehlten. Bei der Commerzbank habe sie ihr Kursziel an die neuen Gewinnprognosen angepasst./ajx/bek



Datum der Analyse: 28.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.