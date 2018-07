MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy angesichts von Marktspekulationen über einen Einstieg der Mediamarktsaturn-Gruppe bei der Istanbuler Kette Teknosa auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Ein weiterer Zukauf in der Türkei sei ein denkbares Szenario, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er würde dies als einen konsequenten Schritt werten./tih/fba



Datum der Analyse: 05.07.2018



